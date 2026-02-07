「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、2月20日（金）から、K−POPガールズグループBABYMONSTER（ベイビーモンスター）とのコラボレーション商品を、全国の店舗および公式オンラインストアで発売する。【写真】少しワイドなボックスシルエットがおしゃれ！ラインナップ一覧■彼女たちの格好いい姿をイメージ今回登場するのは、BABYMONSTERの代表曲「BATTER UP」をコンセプトとし、世界を舞台に挑んでいく彼女