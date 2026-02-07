上州名物の空っ風を利用した冬の風物詩、たこ揚げ大会が群馬県前橋市で開かれ、畳約２０畳分の大きなたこが舞い上がりました。 この大会は、上州名物の「空っ風」を利用してたこ揚げを楽しんでもらおうと前橋商工会議所青年部の緑水会が毎年この時期に開いているものです。 このイベントの人気企画は「大凧揚げ」です。約５０人が風の吹くタイミングにロープを引くと畳約２０畳分の大きなたこが空高く舞い上がり、会場を訪