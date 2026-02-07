¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Çô¥¡¹¤·¤¤É½¾ðMrs. GREEN APPLEÃ¦Âà¤«¤é5Ç¯¡Ä¡£¥É¥é¥à¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿»³Ãæ°½²Ú¤Î?¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¾¿È?¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»ÎË¡¿Í¡¦·Ð±Ä´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£2021Ç¯¤ËMrs. GREEN APPLE¤òÃ¦Âà¤·¤¿¸å¡¢»ñ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤È¤¤¤¦»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¸½ºß¤Ï»³Ãæ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤«¤é´«¤á¤é¤ì¡¢»Å»öÆâÍÆ¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¼ÒÏ«»Î