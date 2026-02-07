国会議事堂 衆議院選挙は、２月８日に投開票されます。群馬県内では６日の時点で２９万人あまりが期日前投票を済ませていて、前回より２７％増えています。 県内５つの小選挙区には１７人が立候補しています。まず群馬１区は、自民党・前職の中曽根康隆さん、共産党・新人の店橋世津子さん、中道改革連合・新人の河村正剛さんの３人です。 ２区は、国民民主党・新人の原和隆さん、自民党・前職の井野俊郎さん、無所属で元