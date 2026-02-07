アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）の新情報が発表された。今作のメインキャラ「風の女神」萩原千速にちなみ、日本中にコナン旋風を巻き起こす「風のプロジェクト」始動し、製作委員会から異例の声明文も公開となり、宣伝方針が外部に明かされるのはコナン史上初となる。【動画】企画がスゲぇー！公開された『コナン』＜風のプロジェクト＞始動PVテレビアニメ『