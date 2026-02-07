実写映画『ブルーロック』製作報告会が7日、都内で行われ、主演の高橋文哉（潔世一役）をはじめ、櫻井海音（蜂楽廻役）、高橋恭平（千切豹馬役）、野村康太（國神錬介役）、西垣匠（成早朝日役）、橘優輝（我牙丸吟役）、石川雷蔵（雷市陣吾役）、岩永丞威（伊右衛門送人役）、櫻井佑樹（今村遊大役）、倉悠貴（吉良涼介役）、松橋真三プロデューサーが登壇。豪華キャストが集結した。（浅野竣哉（久遠渉役）は体調不良で欠席）