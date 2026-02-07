「関東地区選手権・Ｇ１」（７日、多摩川）秋元哲（３７）＝埼玉・１０３期・Ａ１＝が整備に着手し上積みを狙う。２日目は７Ｒをイン逃げで快勝。「バランスを取りに行って、いい感じで行けた」と話すものの「足は普通くらい」でパワーに物足りなさを感じる様子だ。そこで「新品リングを４本入れてみたい。２本だと足りないと思う」と２６号機に手を加えることを決断した。２日目までの３走で内枠を全て消化し「残りは外枠。