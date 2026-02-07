災害が発生した場合の博物館の役割について考える研究会が、熊本県南阿蘇村で開かれました。 この研究会は、熊本地震の発生10年を前に、災害が発生した場合の博物館の役割やあり方を考えようと、「日本ミュージアム・マネージメント学会」の九州支部が開きました。 会では雲仙普賢岳の噴火や阪神・淡路大震災、熊本地震など、大規模な災害が発生した地域にある博物館の学芸員たち5人が、災害発生後の取り組みなどに