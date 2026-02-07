九州北部地方では冬型の気圧配置が強まる影響で、熊本県内は8日明け方から夕方にかけて、山地、平地ともに大雪となるおそれがあります。熊本地方気象台によりますと、7日午後6時から8日午後6時までの24時間で予想される降雪量は、多いところで山地で10センチ、平地でも5センチとなっています。積雪や路面凍結による交通障害、農作物の管理、雪による視界不良などに注意してください。また8日は衆議院議員総選挙の投票日です。投票