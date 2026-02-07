ミラノ・コルティナオリンピックはは６日夜（日本時間７日未明）、開会式がミラノなどで行われ、入場行進は４会場で実施された。主な選手のコメントは以下の通り。スノーボード男子・平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）「自分の滑りが応援してくださる方々、子どもたちにとって少しでも挑戦する勇気や、一歩を踏み出すきっかけになれたらうれしい」フィギュアスケート女子・坂本花織（シスメックス）「メダルに近い位置から挑