将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯5番勝負第1局を前に、検分する藤井聡太棋王（左）と増田康宏八段＝7日午後、松山市将棋の藤井聡太棋王（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・王将との六冠＝に増田康宏八段（28）が挑む第51期棋王戦コナミグループ杯（共同通信社主催）5番勝負の第1局は、8日午前9時から松山市の「道後温泉ふなや」で指される。藤井棋王は4連覇が懸かり、増田八段は初のタイトル獲得を目指す。7日に松山市入りし