「関東地区選手権・Ｇ１」（７日、多摩川）宮之原輝紀（２８）＝東京・１１８期・Ａ１＝が快調だ。２日目は５Ｒ１走。３コースから鋭くまくり差して快勝し、初日から３走オール２連対で飛ばしている。コンビを組むのは高勝率の５２号機。「初日から変わらず伸びは◎。Ｓして締め切れるほどじゃないけど、余裕がある。エンジンがいいので調整に反応する」と好感触を得ている。課題はターン系。「ターンで引っかかる感じだし、