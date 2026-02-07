◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節浦和２―０千葉（７日・フクアリ）千葉は浦和に０―２で敗れ、Ｊ１の舞台で１７年ぶりの勝利とはならなかった。試合開始早々に軽い守備対応から２失点し後手に回ると、攻撃では決定機を仕留められずゴールを割ることができなかった。小林慶行監督は１失点目につながったＰＫを献上した場面に着目し「非常に悔しいです。レベルが高いチームと対戦するときにしてはいけないミスをしたらゲ