女子プロレス「スターダム」の舞華が鈴季すず率いる「ミ・ヴィダ・ロカ（ＭＶＬ）」との対抗戦（７日、エディオンアリーナ大阪第１競技場）に敗れ自身率いる「イーネクサスヴィー（ＥＸＶ）」の解散を宣言した。当初ＥＸＶの舞華、ＨＡＮＡＫＯ、ジーナ、月山和香、梨杏対ＭＶＬの鈴季、山下りな、青木いつ希、ボジラ、鉄アキラの５対５での対抗戦を予定していた。だが、１月１１日の後楽園大会でボジラが負傷し欠場。この日の