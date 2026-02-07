俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデルのＫｏｋｉ，が、近影を公開した。Ｋｏｋｉ，は７日、インスタグラムを更新。鮮やかな赤のニット×デニムパンツ姿で、大きなフラワーブーケを手にするショットを公開した。この投稿にファンからは多くの「いいね！」が寄せられている。