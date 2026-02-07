【モデルプレス＝2026/02/07】モデルの斎藤恭代が2月7日、都内にて行われた「K-1 WORLD GP 2026」前⽇計量会⾒に出席。「K-1公式ヴィーナス」に就任した彼女が、活動の意気込みや、ストイックなボディメイクの裏側を語った。【写真】“9等身美女”ミニ丈から美脚輝く◆斎藤恭代が考える「自身の強み」― 「K-1公式ヴィーナス」の就任おめでとうございます！ご自身ではこの役割をどのような存在と定義して活動していき