【モデルプレス＝2026/02/07】SKE48の相川暖花が、1月25日に公式X（旧Twitter）を更新。元AKB48でタレントの高橋みなみのヘアスタイル再現ショットを公開し、注目を集めている。【写真】“たかみな再現”SKEメンバー「Everyday、カチューシャ」ヘアで本人と対面◆相川暖花、“たかみな再現”ヘアで高橋みなみ本人と対面この日、高橋は「え、、、、なんで？？」と添えて、収録スタジオで遠くから自身を見つめる衣装姿の相川を公開し