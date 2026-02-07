【モデルプレス＝2026/02/07】俳優の岩瀬洋志が、6日放送のTBS系『黄金のワンスプーン！』（よる8時55分〜）に出演。韓国語を話す姿に注目が集まっている。【写真】「あの子は誰？」と話題の岩瀬洋志、色気漂う温泉カット◆岩瀬洋志、KARA・知英と韓国語番組では岩瀬が同局系金曜ドラマ「DREAM STAGE」（毎週金曜よる10時〜）にてボーイズグループ・TORINNERのリョウ役を務めている話題になり「（MVは）歌も全部韓国語と英語で歌っ