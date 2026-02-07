薩摩半島西方沖を震源地とする地震が発生し、川内原子力発電所が被災した想定で、県の原子力防災訓練が行われました。 訓練は、薩摩半島西方沖で、午前7時に地震が発生し、川内原子力発電所では震度6強を観測。1号機と2号機の原子炉が自動停止し、外部電源が喪失した想定で始まりました。 （記者）「格納容器を冷やすための水がポンプ車でくみ上げられます」 そして2号機では冷却材漏れが発生したとして関係機関へ通報したり、