2月5日、映画「教場 Requiem」のカーペットアライバルおよび完成披露試写会が行われ、井桁弘恵が華やかなドレス姿で登場した。イベント後、本人はインスタグラムを更新し、会場でのオフショットを公開。背中が大きく開いたネイビーのドレスは、エレガントさと大胆さを兼ね備えた一着で、照明の下で美しいラインを際立たせていた。 投稿では「教場チームの皆さんと、来場してくれた方々と幸せな時間を過ごせた」