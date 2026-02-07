◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日フリースタイルスキー女子スロープスタイル予選（2026年2月7日リビーニョ・スノーパーク）フリースタイルスキー女子日本代表の近藤心音（22＝オリエンタルバイオ）が7日のスロープスタイル予選を欠場した。競技開始後、近藤ら3選手について「DNS（棄権）」と表示された。近藤は5日の公式練習中に転倒し、救急車で搬送された。日本代表の津田健太朗コーチによると、ジャンプ台から