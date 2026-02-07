3年目左腕の巨人・森田駿哉が、ブルペンで231球の熱投を披露した。投手陣で最初にブルペンに姿を見せながら、投げ終えたのは最後。プロ入り後では自己最多で、今キャンプの巨人投手陣でも最多の球数に「今日はもともと球数を投げようかな、と。ある程度球数を投げてつかんでいくものがある。それぐらい投げられると分かったのは良かった」と収穫を口にした。右打者の内角へ精度を上げることが課題だといい「そうすれば自分の