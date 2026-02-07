第25回冬季オリンピック、ミラノ・コルティナ大会の開会式が行われました。競技会場が分散する広域開催が今回の特徴で、史上初の4つの会場で同時に選手が入場行進をしました。イタリアでの冬季オリンピックはトリノ大会以来20年ぶり3回目で、「調和」をテーマにした色彩豊かな式典となりました。92の国と地域から約2900人の選手が参加し、8競技116種目が実施されます。山間部の会場にもスキージャンプの選手などがスタンバイしてい