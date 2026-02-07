元SKE48松井珠理奈（28）が7日、インスタグラムを更新。期日前投票へ足を運んだことを報告した。「期日前投票最終日行ってきました!!届いたハガキの苗字が変わっていましたがまだ見慣れません」とつづった。「ドラマ『私結婚できないんじゃなくて、しないんです』の時にお世話になった藤木直人さんのポスターと同じポーズ」と藤木直人（53）のポーズをまねたショットを投稿した。「明日行けない方は今日中に」と呼びかけた。松井は