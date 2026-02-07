アメリカ・メジャーリーグサッカー(MLS)のミネソタ・ユナイテッドは6日、コロンビア代表MFハメス・ロドリゲス(34)を獲得したことを発表した。背番号は「10」に決定。契約期間は2026年6月までだが、同年12月まで延長するオプションが付いている。ハメスは過去にポルト、モナコ、レアル・マドリー、バイエルン、エバートンなどでプレーし、昨年1月にリーガMX(メキシコ1部)のクラブ・レオンに加入。公式戦34試合で5ゴール9アシス