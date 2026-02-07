[2.7 J1百年構想リーグWEST第1節 C大阪0-0(PK4-5)G大阪 ヤンマー]ガンバ大阪が敵地でセレッソ大阪を0-0から突入したPK戦の末に下して、開幕戦勝利を飾った。大阪ダービーでの開幕は2年連続になった。ただし今年は昨年と会場を入れ替えて、C大阪の本拠地ヤンマースタジアム長居での開催になった。C大阪の新戦力はDF田中隼人(←柏)、FW櫻川ソロモン(←横浜FC)が先発。GK中村航輔(←無所属)やMF横山夢樹(←今治)、FWイェンギ