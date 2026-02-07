[2.7 J1百年構想EAST第1節 千葉 0-2 浦和 フクアリ]新シーズンのスタートで結果を残した。浦和レッズのMF松尾佑介は2ゴールに絡む活躍。前半5分にPKを決め、チームにとっての大会ファーストゴールを挙げる。さらに12分には果敢な突破から決定機を作り、味方のゴールを演出した。前半5分、持ち味であるスピードを生かし、大きなチャンスを得た。後方からのロングボールをFW肥田野蓮治が逸らし、敵陣PA内にボールが入る。相手守