[2.7 J1百年構想EAST第1節 千葉 0-2 浦和 フクアリ]開幕戦でルーキーが躍動した。浦和レッズのFW肥田野蓮治(←桐蔭横浜大)が開幕スタメン入り。1-0で迎えた前半12分にはさっそくゴールを沈めた。試合後のフラッシュインタビューでは「まずは勝ったことが一番。自分のゴールより勝利に貢献できたことがよかった」と喜びを噛みしめた。前半12分、自らのボール奪取からゴールが生まれた。中盤の競り合いで肥田野がボールを収める