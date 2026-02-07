JR北海道は、大雪の予報を受けて2026年2月8日と9日に、間引き運転を行うと発表しました。列車の遅れなどを減らしたいとしています。■2月8日(日)すでに特急エアポート38本、特急30本、快速・普通133本の合せて201本を運休するとしています。札幌圏では、【千歳線】1時間に1～3本の運休快速エアポートは1時間に1～2本程度の運休【函館線】1時間に1～2本の運休、【学園都市線】1時間に1本の運休を決