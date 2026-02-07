JR長崎駅で7日、スーパーマリオのキャラクターがラッピングされた新幹線の出発式が行われました。 JR長崎駅でお披露目された「スーパーマリオ トレイン」。 出発式には人気キャラクター「ルイージ」も登場しました。 JR九州は去年11月からスーパーマリオとコラボしていて、西九州新幹線「かもめ」がラッピングされたのは開業以来初めてです。 （JR長崎駅 堀 篤史駅長)