ボートレースとこなめのG1「第71回東海地区選手権競走は」7日、3日目が行われた・7Rで前田聖文（37＝愛知）がインから何とか踏ん張って1着。昨年2月3〜10日の東海地区選手権競走（津）でG1デビューして2節目でG1初1着を挙げた。道中では好モーターを駆る吉田裕平が食らいついてきたが、うまくカット。「良くはないけど、最低限レースができるようにはなっています。もうちょっと何かやっていかないといけないですね」吉