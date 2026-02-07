「K−1ワールドGP2026〜90キロ以下級世界最強決定トーナメント〜」（2月8日、国立代々木競技場第2体育館）の前日計量が行われた。K−1ワールドGP女子アトム級タイトル戦3分3R・延長1Rで王者・松谷綺（24＝ALONZAABLAZE）は44・7キロ、挑戦者のベロニカ・ロドリゲス（24＝メキシコ）は45キロで計量をパスした。計量をパスした松谷は「あしたはしっかり勝って、日本人、K―1が世界一だということを証明します。皆さん楽しみに