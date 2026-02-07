就職活動の現状などを知ってもらおうと、高校生を持つ保護者が対象のセミナーと業界別の説明会が熊本市で開かれました。 この説明会は、熊本県経営者協会が主催したもので、就職活動を控えた高校生を持つ保護者、約90人が参加しました。 セミナーでは、就職活動のスケジュールのほか、企業を選ぶ際に「どのような福利厚生があるのかを見ることが重要」などのレクチャーがあり、保護者たちはメモを取りな