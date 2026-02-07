熊本県内の20歳以上の学生たちが、日本酒の普及についてアイデアを競うコンテストが熊本市で開かれました。 きょう(2月7日)、熊本市で開かれたのは、「熊本の学生による日本酒PRコンテスト」です。 このコンテストは熊本酒造組合の主催で、20歳以上の学生たちが、さらに日本酒を若者に普及させるためのアイデアをプレゼンテーションするものです。 きょうは14チームが参加し、事前に示された課題を基に、10分間の持