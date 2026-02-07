スピードスケートW杯最終戦の女子3000メートルを滑る堀川桃香＝1月、インツェル（共同）スピードスケート女子で22歳の堀川桃香（富士急）が競技初日（7日）の3000メートルに臨む。北京五輪後の4年間で日本の長距離界をリードする立場となった。先陣を切る自覚から「自分のいい滑りで、次につなげたい」と気合を込める。実家は北海道東部の酪農「堀川ファーム」。幼少期から子牛の哺乳を手伝い、全員がスケートに取り組む5人き