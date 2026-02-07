お笑いタレントのゆりやんレトリィバァ（35）が7日、大阪市内で初の監督映画「禍禍女」の舞台あいさつを行った。同作は、ゆりやんが過去の恋愛話を元に制作したらホラーに仕上がった狂気の恋愛映画。この日、司会を務めたのは、かつてゆりやんがガチ告白したことのあるお笑いコンビ「アキナ」の山名文和（45）で、ゆりやんは「私のことを今まで振ってくれた人、いかに私を振ったことが間違いだったか、ということを知らせたい