中日や阪神、カブスで活躍した福留孝介氏のマネジャー公式アカウントが７日、インスタグラムを更新。「都城市で行われている千葉ロッテマリーンズの春季キャンプに行ってきました！」などと投稿した。「ＰＬ学園のスーパースターが勢揃い」と続けたように、ロッテのサブロー監督を挟み、ロッテで臨時コーチを務める元西武監督の松井稼頭央氏、福留氏の３ショット。「福留さんが１年生の時、サブロー監督は２年生、松井稼頭央さ