オリコンは、グループ会社であるoricon MEが実施した『建売住宅 ビルダー』の顧客満足度調査の結果を2月2日に発表した。調査は2025年10月17日〜11月10日の期間、全国の顧客を対象に行われた。(＜東北＞767人＜北関東＞1,442人＜首都圏＞7,076人＜東海＞2,634人＜近畿＞1,478人＜中国・四国＞532人＜九州＞827人)『建売住宅 ビルダー 東北』総合はじめに、『東北』ランキングでは、「一建設」が調査開始以来、初の満足度総合1位を獲