“かわいすぎる卓球女子”として話題の菊池日菜が、7日までにInstagramを更新。オフショットを披露すると、称賛の声が寄せられた。【写真】“可愛すぎる”と話題・卓球女子21歳、「透明感スゴイ」モデル姿、試合姿など（11枚）モデル姿や試合姿などで注目を集めている菊池。今回の投稿では「卓球あとの焼肉」とつづり、食事中のショットを公開。カメラを見つめる凛々しい表情を収めた。ファンからは「マジで美人」「最高」など