内村光良、山田涼介、知念侑李、八乙女光、高地優吾らが出演する、バラエティー『スクール革命！』（日本テレビ系／毎週日曜11時45分）。あす2月8日放送回に、なにわ男子の道枝駿佑が出演。知力・体力・心理戦を5人が団結して競う「スクラム5」に初参戦する。【写真】山田涼介に憧れて芸能界入りをした道枝駿佑が「スクラム5」に初参戦！2009年4月に番組スタートし、まもなく18年目を迎える日本テレビ・日曜お昼のバラエティー