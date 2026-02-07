ロッテ・西川史礁（みしょう）外野手（２２）が７日、都城キャンプ初のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）で打席に立ち、１０球で３安打と上々の仕上がりを見せた。昨季のパ新人王は期待の高卒３年目・木村優人投手（２０）と対戦し、直球を中前、右前、左前と３方向にはじき返し“猛打ショー”を展開した。「思ったより、いい感覚で打てました。３方向にしっかりヒットを打てたので、そこはプラスになってくるかと思います」。