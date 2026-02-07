東京六大学リーグの早大にアスリート選抜で入学する横浜・阿部葉太外野手が７日、東京・西東京市の安部球場で練習に合流した。阿部は、昨春センバツで横浜の優勝に大きく貢献。攻走守の全てを評価して「１番・センター」での起用プランを明言している小宮山悟監督（６０）は、室内練習場での打撃練習をチェックし「練習しているというのは聞いていたので、こちらが思っている通り。体が少しでかくなっていて、トレーニングして