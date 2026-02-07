スピードスケート選手が乗った乗り物ミラノ・コルティナ五輪は現地6日に開会式が行われ、メイン会場となったサッカースタジアムの「サン・シーロ」は各国選手の友好ムードであふれた。日本の旗手を務めた森重航ら、スピードスケートチームの“移動ルート”が注目を集めている。日本代表の公式SNSが公開したのは、開会式前後の選手たちの様子だ。会場となった巨大スタジアムの外で笑顔で並べているのは、森重をはじめ蟻戸一永、