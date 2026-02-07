Girls²が、新作EP「Melty Love」を4月1日に発売することを発表した。今作EPには、現在放送中のテレビ東京ドラマNEXT『聖ラブサバイバーズ』(毎週水曜深夜24時30分〜放送)のオープニングテーマにもなっている、シティポップ調のラブソング「Melty Love」や新曲、WINTER LIVE音源など全6曲が収録される。さらに映像付き形態はMV盤／LIVE盤の2種があり、LIVE盤には昨年末開催の＜Girls² WINTER LIVE 2025“Snowflakes”＞か