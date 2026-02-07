お笑い芸人のゆりやんレトリィバァが７日、大阪市内で自身が監督を務めた映画「禍禍女（まがまがおんな）」の舞台あいさつに登場した。自身の恋愛経験を基にしたホラータッチの初監督作品に、ゆりやんは「監督させていただきました。スティーヴン・スピルバーグです」とひとボケ。大阪での舞台あいさつに「ほんま、おおきに。わて、たこ焼き食うて、ＭＩＯでバイトしてました」とコテコテの関西弁で感謝を示した。同じく大阪出