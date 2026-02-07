JR東海は、8日に高山線で大雪が見込まれるため、特急「ひだ」について一部区間運休すると発表しました。 8日に運休するのは高山駅から富山駅の間で、JR高山線の上り特急「ひだ」8号、14号、20号、下りの特急「ひだ」7号、11号、13号です。 また、高山線の一部列車に遅れや運休、急きょの運転見合わせが発生する可能性があるということです。 JR東海は、最新の運行状況についてJR東海の公式ホームページや