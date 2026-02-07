4月16日（木）にSpotify O-EASTにて、新たな音楽イベント＜参源色 - sangensyoku-＞が開催される。発表に伴い出演アーティストも発表となった。出演は、一昨年には武道館でのワンマン、昨年は地元・大阪でバンド初主催のフェスを開催した大阪発ロックバンド「TETORA」、昨年結成15周年を迎え、唯一無二の世界観と圧倒的なライブパフォーマンスが魅力の「tricot」、昨年初の海外ワンマンツアーを敢行し、今年は初の大阪城音楽堂公演