PK戦でG大阪が勝利セレッソ大阪とガンバ大阪が対戦した特別大会の百年構想リーグ開幕節で、大阪ダービー史上初のPK戦が実現した。前半8分で警告3枚、同42分にはC大阪DF田中隼人が一発退場と波乱の展開でスタート。その後G大阪も退場者を出した大荒れのダービーは0-0でPK戦の末G大阪が勝利した。絶対に負けられない戦い。プライドがぶつかり合った。開始から両軍の気持ちが激突し、わずか8分で警告3枚が提示される展開。さらに