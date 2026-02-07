本格的な春闘を前に連合静岡は6日、県経営者協会に対して賃金の引き上げなどを盛り込んだ要請書を提出しました。連合静岡の角山雅典会長らは県経営者協会の柴田久会長を訪ね、春闘に関する要請書を手渡しました。この中では、2年連続で達成した5％の賃上げを実感できている人が少ないことなどからさらなる賃上げを要請しています。また中小企業と大企業との格差を縮めることも要請しました。春闘のヤマ場となる集中回答日は3月中旬