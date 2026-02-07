高知市の木造住宅展示場「住まいるパーク」が2月7日新たにオープンし、家族連れで賑わいました。高知市大津のアンテナ広場にグランドオープンしたのは、RKC木造住宅展示場「住まいるパーク」で、今回が第6弾となります。会場にはハウスメーカー9社が洗練されたデザインと木のぬくもりいっぱいの木造モデルハウスを出展しています。7日は多くの家族連れが訪れ、マイホームへの夢を膨らま